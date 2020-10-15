В Севастополе запретят экскурсии и введут COVID-тесты для гостей отелей

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Работа театров и кинотеатров в Севастополе будет приостановлена, запрещается проведение экскурсий и размещение гостей в отелях без справки о результатах тестирования на коронавирус, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Гостиницам и иным средствам размещения осуществлять размещение граждан только при предъявлении результатов обследования на новую коронавирусную инфекцию - методом ПЦР или методом определения антител, проведенного не более чем за пять дней до заселения. Такая норма у нас весной была, нужно возобновить", - сказал Развожаев на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса в четверг.

Глава города также заявил о необходимости запретить на территории Севастополя проведение всех зрелищных, публичных, досуговых и иных массовых мероприятий, в том числе проводимых в помещениях, за исключением спортивных, проводимых на открытом воздухе с количеством участников не более 50 человек. Кинотеатры и театры закроют для посещения.

При этом театрам разрешат продолжать репетиции с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Эти ограничения вводятся как минимум на две недели, уточнил губернатор.

Также в Севастополе запрещают церемонии регистрации брака, если участников больше 15. "У нас небольшие помещения для регистрации – по 50-100 человек там бывает. По статистике видны последствия этих торжественных мероприятий", - пояснил Развожаев.

Ситуацию с распространением коронавируса в городе он назвал стабильно тяжелой – ежедневно прибавляется примерно по 30 зараженных. В Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для всех жителей была отменена в начале лета, на прошлой неделе ее вернули для граждан старше 65 лет. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 1,4 тыс. человек, 44 пациента умерли.