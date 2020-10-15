Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25Заразились
на 15.10В России 1 354 163+13 754В мире 38 510 232+380 426

В Севастополе запретят экскурсии и введут COVID-тесты для гостей отелей

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Работа театров и кинотеатров в Севастополе будет приостановлена, запрещается проведение экскурсий и размещение гостей в отелях без справки о результатах тестирования на коронавирус, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Гостиницам и иным средствам размещения осуществлять размещение граждан только при предъявлении результатов обследования на новую коронавирусную инфекцию - методом ПЦР или методом определения антител, проведенного не более чем за пять дней до заселения. Такая норма у нас весной была, нужно возобновить", - сказал Развожаев на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса в четверг.

Глава города также заявил о необходимости запретить на территории Севастополя проведение всех зрелищных, публичных, досуговых и иных массовых мероприятий, в том числе проводимых в помещениях, за исключением спортивных, проводимых на открытом воздухе с количеством участников не более 50 человек. Кинотеатры и театры закроют для посещения.

При этом театрам разрешат продолжать репетиции с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Эти ограничения вводятся как минимум на две недели, уточнил губернатор.

Также в Севастополе запрещают церемонии регистрации брака, если участников больше 15. "У нас небольшие помещения для регистрации – по 50-100 человек там бывает. По статистике видны последствия этих торжественных мероприятий", - пояснил Развожаев.

Ситуацию с распространением коронавируса в городе он назвал стабильно тяжелой – ежедневно прибавляется примерно по 30 зараженных. В Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для всех жителей была отменена в начале лета, на прошлой неделе ее вернули для граждан старше 65 лет. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 1,4 тыс. человек, 44 пациента умерли.

Севастополь коронавирус

Новости по теме

Новости

МИД РФ заявил о подготовке визита экспертов ОЗХО по "делу Навального"

МИД РФ заявил о подготовке визита экспертов ОЗХО по "делу Навального"

Президент РФ подписал закон о повышении НДПИ для горнодобытчиков

Президент РФ подписал закон о повышении НДПИ для горнодобытчиков
Пандемия коронавируса

Эпидемиолог спрогнозировал спад заболеваемости COVID в ноябре

Эпидемиолог спрогнозировал спад заболеваемости COVID в ноябре

Сноудену придется задержаться в России на неопределенный срок

Сноудену придется задержаться в России на неопределенный срок
Пандемия коронавируса

Минздрав РФ заявил, что почти треть заболевших COVID старше 80 лет умирает

Минздрав РФ заявил, что почти треть заболевших COVID старше 80 лет умирает

Санкции ЕС расстроили Пригожина

В Кремле не увидели логики в выборе попавших под санкции ЕС людей

В Кремле не увидели логики в выборе попавших под санкции ЕС людей
Экономический кризис

Счетная палата сочла ожидания Минэкономразвития заниженными в части цен на нефть

В Волгограде ликвидированы боевики, готовившие теракты по указанию из Сирии

Катастрофа "Боинга" под Донецком

Россия отказалась от продолжения консультаций с Австралией и Нидерландами по MH17

Россия отказалась от продолжения консультаций с Австралией и Нидерландами по MH17
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');