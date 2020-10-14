Лавров пообещал зеркальный ответ РФ на санкции по "делу Навального"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: АР/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Россия зеркально ответит на санкции по "делу Навального", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сейчас немцы никаких фактов не собираются предоставлять, несмотря на все международно-правовые обязательства. Мы отвечаем зеркально, это дипломатическая практика", - сказал Лавров в интервью российским радиостанциям.

Ранее в среду стало известно, что в Комитете постоянных представителей государств (КОРЕПЕР) в ЕС согласовали санкции по делу российского оппозиционера Алексея Навального. Ожидается, что ограничительные меры будут введены против шести человек и одной организации. Публикация санкционного списка в официальном журнале ЕС планируется в четверг.

Навальный сейчас находится в Германии, куда его доставили 22 августа из Омска в состоянии комы. В сентябре власти Германии заявили, что в его организме обнаружены следы яда из группы "Новичок". Российские власти отвергают обвинения в причастности к произошедшему с оппозиционером.