Постпреды ЕС согласовали санкции против 6 человек по делу Навального

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Комитете постоянных представителей государств (КОРЕПЕР) в ЕС в среду утром согласовали санкции по делу российского оппозиционера Алексея Навального, сообщает в твиттере журналист радиостанции "Свободная Европа" Рикард Йозвяк со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По его информации, ограничительные меры будут введены против шести человек и одной организации. Публикация санкционного списка в официальном журнале ЕС ожидается в четверг.

На прошлой неделе парижская газета Le Monde со ссылкой на источники сообщила, что в санкционный список, который Франция и Германия передадут на рассмотрение ЕС из-за произошедшего с Навальным, включены девять российских официальных лиц, а также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). Отмечалось, что предлагается запретить им въезд в Европу и заморозить их активы в ЕС.

6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила, что Навальный был отравлен разновидностью нервнопаралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия. Российские власти отвергают обвинения в причастности к произошедшему с Навальным.