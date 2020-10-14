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Россия с 1 ноября возобновит авиасообщение с Японией

Кроме того, РФ вновь открывает рейсы в Сербию и на Кубу

Россия с 1 ноября возобновит авиасообщение с Японией
Фото: Reuters

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Россия с 1 ноября планирует возобновить авиасообщение с Японией, прерванное из-за пандемии COVID-19, такое решение приняло правительство РФ, сообщает в среду оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

После возобновления полетов будут осуществляться три рейса в неделю: два рейса Москва - Токио и один рейс Владивосток - Токио, уточнили журналистам в оперштабе.

Кроме того, правительство РФ приняло решение возобновить авиасообщение с Сербией и Кубой. "Председателем правительства Михаилом Мишустиным с учетом решений оперативного штаба подписано распоряжение о возобновлении на взаимной основе авиасообщения со следующими государствами - Сербия и Куба", - сообщили журналистам в оперштабе в среду.

Рейсы по направлениям Москва-Белград будут осуществляться два раза в неделю, по направлению на Кубу: Москва - Кайо-Коко и Москва - Санта-Клара также два раза в неделю, уточнили в оперштабе.

Помимо этого, в оперштабе сообщили об увеличении количества рейсов по ранее возобновленным направлениям: по одному дополнительному рейсу в неделю будет летать из Москвы в швейцарские города Женеву и Цюрих. Кроме того, восстанавливается авиасообщение с Санкт-Петербургом с частотой один рейс в неделю: Цюрих - Санкт-Петербург - Цюрих и Санкт-Петербург - Женева - Санкт-Петербург.

До четырех рейсов увеличивается частота полетов из Москвы на Мальдивы (Велана), возобновляется авиасообщение с Абу-Даби (ОАЭ) с частотой два рейса в неделю на взаимной основе.

До трех рейсов в неделю увеличивается частота полетов по направлению Минск - Москва (было два рейса в неделю).

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Япония Коронавирус Сербия Куба

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