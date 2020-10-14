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Трубоукладчик "Газпрома" начал готовиться к работам на "Северном потоке 2"

Трубоукладчик "Газпрома" начал готовиться к работам на "Северном потоке 2"
Судно-трубоукладчик "Академик Черский"
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Судно-трубоукладчик "Академик Черский" и отряд специальных судов начали тренировки на шельфе Балтийского моря для дальнейшего ведения подводных работ на трубопроводе "Северный поток 2", сообщил "Интерфаксу" источник в морской отрасли Калининградской области.

"В течение нескольких дней "Академик Черский", а также специальные суда "Умка", "Балтийский исследователь" и "Финвал" находились примерно в 60-80 км от побережья Калининградской области на траверзе Куршской косы. Все эти дни экипажи судов проводили так называемое слаживание и тренировки по совместному маневрированию, ведению работ по укладке подводного трубопровода", - рассказал он.

По его словам, экипажи некоторых судов уже участвовали в прокладке "Северного потока 2", другим это предстоит впервые. И потому между ними должно быть взаимодействие самого высокого уровня. При этом глубина и характеристики дна моря в данном районе по всем параметрам соответствуют тому участку, где будет продолжена укладка оставшейся части трубопровода.

Источник отметил, что о проведении тренировки ее организаторы уведомили Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора. По его словам, сейчас в порту Светлый стоят суда "Остап Шеремет" и "Иван Сидоренко", которые могут принять участие в этих работах.

Ранее "Академик Черский" длительное время стоял в немецком порту Мукран, где также была ошвартована баржа-трубоукладчик "Фортуна". В Мукране находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2".

С судами "Академик Черский" и "Фортуна" связываются ожидания достройки газопровода "Северный поток 2". Строительство магистрали силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США и, как заявили в "Газпроме", "проект "Северный поток 2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной".

Академик Черский Северный поток 2 Калининградская область Росприроднадзор Газпром

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