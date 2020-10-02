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Трубоукладчик "Академик Черский" вышел из германского порта Мукран

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" в четверг вышло из германского порта Мукран, свидетельствуют данные системы позиционирования морских судов.

В качестве пункта назначения судна назван прибрежный район порта Мукран. Пройдя пять миль на восток, "Академик Черский" сбросил скорость почти до нуля. Поблизости от трубоукладчика не видны какие-либо вспомогательные суда: суда снабжения или буксиры.

"Нам известны различные домыслы относительно трубоукладочных мощностей и сроков, и мы их не комментируем. О наших планах мы сообщим своевременно", - прокомментировала перемещения судов компания Nord Stream 2 AG в четверг ночью.

Ранее еще одно российское трубоукладочное судно - "Фортуна" - покинуло порт Мукран и продолжило стоянку в соседнем порту Росток. Недавно "Фортуна" перешла из Ростока в расположенный неподалеку порт Висмар.

С кораблями "Академик Черский" и "Фортуна" связываются ожидания достройки газопровода "Северный поток 2". Строительство магистрали силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США и, как заявили в "Газпроме", "проект "Северный поток 2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной".

В отсутствие официальной информации о продолжении стройки из-за политических атак на проект и угрозы новых санкций информация о перемещениях судов-строителей поблизости от недостроенного участка магистрали в датских экономических водах является единственной надеждой получить информацию о ходе проекта.

Академик Черский Мукран Северный поток 2 Nord Stream 2 AG

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