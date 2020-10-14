Путин выразил Эрдогану беспокойство из-за боевиков в Карабахе

Президент России Владимир Путин Фото: Reuters

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре в среду обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что президент России выразил серьезную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях боевиков из ближневосточного региона. "Подчеркнута настоятельная необходимость солидарных усилий с целью скорейшего прекращения кровопролития и перехода к мирному урегулированию нагорно-карабахской проблемы. Высказана надежда, что Турция, как член Минской группы ОБСЕ, внесет конструктивный вклад в деэскалацию конфликта", - говорится в сообщении.

Путин и Эрдоган выступили за активизацию политического процесса, в частности, на основе наработок Минской группы ОБСЕ, отмечают в Кремле.

Ранее в среду Эрдоган заявил агентству Anadolu, что сирийские боевики не участвуют в боестолкновениях в Нагорном Карабахе.

Между тем в октябре в ОДКБ заявили, что в конфликте в Нагорном Карабахе, судя по всему, участвовали иностранные боевики. Обе стороны конфликта также обвиняли друг друга в использовании боевиков из других государств, в том числе из Сирии и Ливии.