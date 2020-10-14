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Эрдоган заявил, что не отправлял в Карабах боевиков из Сирии

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Сирийские боевики не участвуют в боестолкновениях в Нагорном Карабахе, заявил агентству Anadolu президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

По его словам, у этих бойцов достаточно дел и на своих землях, и на Южный Кавказ им ехать незачем.

Он также предложил сопредседателям Минской группы ОБСЕ решить карабахский вопрос в пользу Баку, отметив, что предыдущие тридцать лет США, Франция и Россия только отвлекали внимание от проблемы.

Ранее в октябре в ОДКБ заявили, что в конфликте в Нагорном Карабахе, судя по всему, участвовали иностранные боевики.

Обе стороны карабахского конфликта ранее обвиняли друг друга в использовании боевиков из других государств, в том числе из Сирии и Ливии.

Представители руководства Армении заявляли не раз, что такие боевики воюют на стороне Азербайджана, премьер-министр Никол Пашинян 1 октября говорил, что этих боевиков из Сирии переправила Турция и что это участники подконтрольных Анкаре отрядов туркоманов, в том числе военизированной протурецкой группировки "Султан Мурад".

О вербовке боевиков в Сирии для отправки в Карабах сообщала CNN, об их отправке в зону конфликта - The Wall Street Journal.

В МИД России и в Кремле выражали озабоченность в связи с присутствием боевиков в Карабахе.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

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Хроника 27 сентября – 14 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Турция Сирия Реджеп Тайип Эрдоган Армения Азербайджан Нагорный Карабах

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