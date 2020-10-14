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План по расчистке частотного спектра для 5G представят Путину зимой

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - План конверсии радиочастотного спектра для развития 5G в России в декабре планируется представить президенту РФ Владимиру Путину, сообщил замглавы Минцифры Олег Иванов на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

По словам замминистра, на расчистку диапазона выделено около 7,3 млрд рублей. "Было больше (выделенных средств - ИФ), но поскольку диапазон 3,4-3,8 ГГц, тот самый "золотой диапазон", ушел, остались только расчистки в остальных диапазонах", - рассказал Иванов.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил о том, что министерство утвердило план проведения конверсии спектра, в том числе для диапазона 4,7-4,9 ГГц. "Выделены необходимые средства для того, чтобы разрабатывать образцы вооружения и военной техники, которые уйдут в другие диапазоны и 4,7-4,9 ГГц нам освободят полностью", - сообщил министр.

Во всем мире наиболее перспективным для 5G является диапазон частот 3,4-3,8 ГГц, но в РФ он активно используется силовыми ведомствами, и переговоры Минцифры с силовиками по его расчистке не дали никаких результатов.

В качестве альтернативы Минцифры предлагает операторам расчищать спектр в диапазонах 700 МГц, 4,4-4,99 ГГц и 24,25-29,5 ГГц во всех регионах России.

Впервые на уровне правительства концепция строительства и запуска 5G была задокументирована в 2017 году в госпрограмме "Цифровая экономика РФ", которая в дальнейшем была трансформирована в национальную программу.

Согласно документу, технология должна быть внедрена до конца 2021 года. Сейчас этот срок сдвинут до конца 2024 года, при этом технология может появиться только в городах-миллионниках.

Олег Иванов Минцифры 5G Владимир Путин

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