Конверсия радиочастот для 5G в России начнется в 2021 году

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Программа конверсии радиочастотного спектра, согласованного для запуска технологии 5G, начнется со следующего года. Об этом сообщил Максут Шадаев в понедельник на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

"Долгая баталия была у нас по согласованию полос, сейчас она завершилась. Мы с военными согласовали диапазоны частот, которые нам отдаются под 5G. И у нас со следующего года стартует большая программа конверсии радиочастотного спектра, где мы из этих полос будем выводить средства военных, чтобы полностью отдать их под развитие технологии 5G", - сказал Шадаев.

В сентябре стало известно, что диапазон частот 3,4-3,8 ГГц, считающийся наиболее перспективным для 5G во всем мире, в РФ использоваться не будет. В качестве альтернативы Минцифры предлагает операторам расчищать спектр в диапазонах 700 МГц, 4,4-4,99 ГГц и 24,25-29,5 ГГц во всех регионах России.

Также Шадаев напомнил, что все сети 5G будут базироваться на оборудовании с высокой степенью локализации. "И еще одно очень важное фундаментальное решение принято по 5G: о том, что будет профинансировано собственное производство национального оборудования, необходимого для того, чтобы с 2024 года все сети 5G базировались только на отечественных решениях", - сказал министр.