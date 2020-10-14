Власти Подмосковья попытаются избежать ввода электронных пропусков

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Власти Московской области попытаются избежать ввода в регионе электронных пропусков на передвижение в условиях распространения коронавирусной инфекции, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Нам не нравится эта идея, мы постараемся ее избежать", - сказал Воробьев в ответ на вопрос о возможности ввода электронных пропусков в Московской области в ходе программы "Пятая студия" на телеканале "Россия 24".

Губернатор добавил, что правительство Подмосковья постараются избежать ввода в регионе "карантина и каких-то радикальных запретов". Также в области не сворачивается оказание плановой медицинской помощи.

Кроме того, Воробьев рассказал, что до 30% инфекционных коек остаются свободными в Московской области. "Что касается свободных (инфекционных коек - ИФ), то их порядка 26%-30%", - сказал губернатор.

Он отметил, что в среду состоялось открытие второй очереди инфекционного госпиталя в парке "Патриот": там организовано еще около 450 коек.

Наращивать резерв инфекционных коек в Подмосковье планируют и в дальнейшем: к 1 ноября их число должно составить 15 тыс., добавил Воробьев.

По словам губернатора, в настоящее время в регионе занято 7,8 тыс. инфекционных коек. Весной максимальное число занятых коек составляло 10 тыс. Также Воробьев отметил, что все необходимые лекарственные препараты в Московской области имеются.