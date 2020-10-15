Совет директоров ДВМП сократился до восьми человек

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Независимый консультант Наталья Изосимова покинула совет директоров ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания группы FESCO), его состав сократился с девяти до восьми человек, следует из списка аффилированных лиц ДВМП.

Изосимова вышла из состава совета директоров 2 сентября 2020 года "в связи с добровольным сложением с себя полномочий", говорится в документе.

Изосимова работала в McKinsey, возглавляла фонд "Эффективное управление" (Украина), в 2014 году создала собственную консалтинговую компанию. Входила в совет директоров ДТЭК, "Метинвеста", "СУЭК" и Промсвязьбанка.

Действующий состав совета директоров возглавляет экс-глава "Суммы" Лейла Маммедзаде. В него входят председатель совета директоров GHP Group Марк Гарбер, бывший президент FESCO Александр Исурин, бывший директор "Суммы" по финансам и экономике Константин Кузовков, Константин Курланов (по данным открытых источников, работал в "Сумме"), глава московского филиала TPG Capital Дмитрий Швец, Шагав Гаджиев (являлся юристом "Суммы") и бывший член совета директоров ОАО "Якутская топливно-энергетическая компания" ("ЯТЭК", была под контролем Магомедова) Дэнис Кант Мандал.

В марте Изосимова не вошла в список кандидатов для избрания в совет на годовом собрании акционеров ДВМП. Назначенное на 30 сентября собрание не состоялось из-за отсутствия кворума. "Представители компаний, связанных с Зиявудином Магомедовым, не предоставили бюллетени для голосования", - сообщала FESCO.

Повторное годовое собрание акционеров ДВМП пройдет 16 ноября. Оно будет проведено в заочной форме. Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составляется по данным на 22 октября. Предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров принимаются до 19 октября.

В конце сентября совладелец FESCO Магомедов заявил о том, что Маммедзаде и некоторые члены совета директоров пытаются сорвать проведение собрания акционеров и содействуют рейдерскому захвату компании. Менеджмент FESCO назвал заявление от имени акционера группы попыткой спекуляции и распространением не соответствующей действительности информации.

В начале октября стало известно, что GHP Group Гарбера продала 23,8% акций транспортной группы FESCO. "GHP Group продала свою долю в группе FESCO. В условиях разразившегося акционерного конфликта на фоне пандемии, которая может создать проблемы для транспортных компаний, мы посчитали правильным выйти из капитала FESCO", - заявил Гарбер РБК.

Бизнесмен не раскрыл покупателя и условия сделки, сославшись на соглашение о конфиденциальности. По итогам торгов на Московской бирже 2 октября 23,8% FESCO стоили около 6,5 млрд руб.

При этом FESCO раскрыло компании, представляющие интересы акционеров, контролирующих 33,9% капитала компании, которые в совместном заявлении опровергли заявление Магомедова о рейдерском захвате компании. Одна из этих компаний могла приобрести пакет Гарбера, говорил источник РБК.

Подписи под заявлением поставили руководители трех компаний, представляющих интересы акционеров ДВМП - это московские ООО "Новаторинвест" и ООО " Наутилиус", а также Domidias Ltd (Британские Виргинские острова).

В пресс-службе FESCO не комментировали, интересы каких акционеров представляют компании. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", владельцем ООО "Новаторинвест" и ООО "Наутилус" до 30 сентября был член совета директоров ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП) и вице-президент по железнодорожному дивизиону FESCO Айдемир Усахов, новыми владельцами компаний стали Евгений Мельников и Ян Близнец.

По данным "СПАРКа", Мельников также является генеральным директором ООО "Холдинговая компания Давинчи", основным бенефициаром которой указан Михаил Рабинович (80%), еще 20% в компании у Андрея Северилова. В июне 2020 года Северилов продал ООО "Давинчи Тревел" Виктории Новиковой, ей также принадлежит ООО "Агро Трейдинг", которую возглавляет новый владелец "Наутилуса" Близнец.

Магомедов позже назвал сделку по покупке группой инвесторов почти 34% акций FESCO незаконной. "Продавцы прекрасно осведомлены обо всех обстоятельствах своего владения, о том, что эта сделка является недействительной, так как нарушает те коммерческие договоренности, которые имелись между сторонами, и это, несомненно, будет предметом юридического разбирательства", - сказал он "Новой газете".