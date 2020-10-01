В FESCO сочли самоуправством забастовку докеров в порту Владивостока

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Менеджмент ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания группы FESCO) в связи с забастовкой работников ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток, входит в группу FESCO) называет самоуправством действия генерального директора ВМТП Заирбека Юсупова.

"На территории стратегического предприятия, которым является "Владивостокский морской торговый порт", запрещено проведение каких-либо забастовок, препятствующих работе предприятия. Таким образом, забастовка, организованная Заирбеком Юсуповым, чьи полномочия на посту гендиректора ВМТП заканчиваются сегодня, 1 октября, является самоуправством. Этим действиям будет дана соответствующая правовая оценка ", - заявили в FESCO.

В четверг докеры ВМТП вышли на митинг, протестуя против смены гендиректора порта. "Работа докеров на сегодняшний день не приостановлена, утром было заседание профкома, решили выйти на общее собрание, чтобы выразить позицию в отношении прекращения полномочий генерального директора Заирбека Юсупова. Докеры поддерживают этого директора и возражают против прекращения его полномочий", - сообщала "Интерфаксу" зампредседателя Российского профсоюза докеров, представитель профкома докеров ВМТП Елена Хорошун.

По ее словам, протест выражают свыше 100 докеров, часть собралась у здания управления порта, часть оставалась на причалах. Докеры опасаются, что после смены руководителя ухудшатся условия работы на предприятии, пояснила представитель профкома. "Они не понимают, почему это происходит, поскольку предприятие увеличивает производительность работы, ставит рекорды по грузопереработке, прибыль увеличивается", - сказала Хорошун.

"Работники переживают за условия труда, которые сейчас есть. Это хороший коллективный договор, высокая, стабильная зарплата, которая индексируется, льготы, дополнительное медстрахование. Это не только докеры, но и работники структурных подразделений, которые обеспечивают работу порта. Все переживают, чтобы не потерять тот уровень заработных плат... Мы предполагаем, что меняют руководство, чтобы забрать как можно больше гарантий у работников, чтобы меньше было расходов на это", - сказала собеседница агентства.

По итогам собрания готовится резолюция с требованиями работников, которая будет направлена руководству транспортной группы FESCO.

Наблюдательный совет ВМТП 30 сентября принял решение досрочно прекратить полномочия гендиректора Заирбека Юсупова. Новым гендиректором ПАО "Владивостокский морской торговый порт" со 2 октября станет Роман Кухарук.