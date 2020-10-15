Ученые в Крыму разработали COVID-вакцину, которую можно вдыхать

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Альтернативную вакцину от коронавирусной инфекции разработали ученые Крымского федерального университета (КФУ) имени Вернадского, ее можно применять без инъекций - вдыхать через нос, сообщил доцент кафедры биохимии вуза, руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств Владимир Оберемок.

"Наша оригинальная вакцина состоит из одного олигонуклеотида (тиофосфатного фрагмента ДНК) в форме лассо, который сразу несет активатор врожденного иммунитета в виде CpG-островков и антиген, где будет "зашит" небольшой фрагмент генома SARS-CoV-2, чтобы организм идентифицировал его и выработал специфические антитела", - цитирует ученого пресс-служба КФУ в четверг.

"После вакцинации таким олигонуклеотидом предполагается, что реальной угрозы от заражения уже не будет. Основательность действия вакцины обеспечивается свойствами тиофосфатных олигонуклеотидов, которые эффективно проникают в клетки и имеют пролонгированный эффект", - пояснил Оберемок.

"Еще одно преимущество нашей вакцины в том, что ее можно принимать интроназально, то есть просто вдыхать, не понадобится никаких инъекций", - отметил он.

Специалисты опирались не только на свой опыт в вирусологии, но и в генетике. По словам ученого, CpG-островки, присутствующие в структуре генома коронавируса, влияют на возникновение "цитокинового шторма" и тяжелых форм болезни. С начала пандемии их количество снизилось с 439 до 437, значит, летальность от болезни постепенно будет уменьшаться.

"Вирусу не выгодно убивать интенсивно, так как если больной умирает, то он уже не может передать инфекцию здоровому человеку. Получается, что закрепляться в популяции человека будут штаммы вируса, которые менее опасны, но способны стремительно распространяться. Важно понять, что новый коронавирус с нами навсегда. Именно поэтому нужна конкуренция между различными вакцинами, чтобы находить наиболее эффективные из них в конкретной ситуации и иметь альтернативу в выборе", - отметил биолог.

Крымские исследователи готовы запустить все этапы тестирования вакцины сразу после получения необходимого финансирования.