Запуски первых метеоспутников "Арктика-М" запланированы на 2021 и 2023 гг.

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Запуск двух первых гидрометеорологических космических аппаратов системы "Арктика-М" запланирован на 2021 и 2023 годы. Об этом говорится в материалах "Роскосмоса" к заседанию госкомиссии по вопросам развития Арктики.

"Реализация мероприятий Плана развития инфраструктуры Северного морского пути на период 2021-2022 год: завершение изготовления двух космических аппаратов высокоэллиптической гидрометеорологической системы "Арктика-М" с космическими аппаратами "Арктика-М" №1 и №2. Запуски запланированы на 2021 и 2023 годы соответственно", - говорится в документе.

Космическая система гидрометеорологического и климатического мониторинга "Арктика" предназначена для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Минимально необходимый состав комплекса – два спутника. По данным НПО им. Лавочкина, два космических аппарата "Арктика-М" в составе системы обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана.

Ранее в интервью "Интерфаксу" главный конструктор направления АО "Российские космические системы" (РКС) Юрий Гектин назвал "Арктику" одним из самых перспективных проектов отечественной спутниковой метеорологии.

"Российская "изюминка" – это программа "Арктика". Ее реализация позволит существенно увеличить сеть наблюдений, расширив ее на ранее недоступные, арктические зоны. В настоящее время считается, что именно эти наблюдения, выполняемые с высокой периодичностью, существенно сдвинут развитие климатических моделей и исследования динамических процессов в атмосфере Земли", - отметил ученый.