Ракета "Союз" с аппаратом "Арктика-М" стартовала с Байконура

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутником "Арктика-М" стартовала в воскресенье с космодрома Байконур, следует из трансляции "Роскосмоса".

Пуск состоялся в 9:55 по Москве с пусковой установки №6 площадки №31. Ракета с разгонным блоком "Фрегат" должна вывести спутник на высокоэллиптическую орбиту.

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С космодрома Байконур только что стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и новым космическим аппаратом для оценки климата Арктики — #АрктикаМ.



Смотрите полёт ракеты вместе с нами ➡️ https://t.co/SsM7CKVJBa pic.twitter.com/AVjENB3oEA — РОСКОСМОС (@roscosmos) February 28, 2021

Космическая система гидрометеорологического и климатического мониторинга "Арктика" предназначена для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Минимально необходимый состав комплекса - два спутника.

По данным НПО имени Лавочкина, два аппарата "Арктика-М" в составе системы обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана.