Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:54Заразились
на 27.02В России 4 234 720+11 534В мире 113 784 735+369 131

Ракета "Союз" с аппаратом "Арктика-М" стартовала с Байконура

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутником "Арктика-М" стартовала в воскресенье с космодрома Байконур, следует из трансляции "Роскосмоса".

Пуск состоялся в 9:55 по Москве с пусковой установки №6 площадки №31. Ракета с разгонным блоком "Фрегат" должна вывести спутник на высокоэллиптическую орбиту.

Космическая система гидрометеорологического и климатического мониторинга "Арктика" предназначена для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Минимально необходимый состав комплекса - два спутника.

По данным НПО имени Лавочкина, два аппарата "Арктика-М" в составе системы обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана.

Байконур Союз Арктика-М Роскосмос

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 28 февраля

Байден объяснил Конгрессу причину удара по Сирии

Байден объяснил Конгрессу причину удара по Сирии

США попросили Канаду модернизировать NORAD для противостояния РФ и КНР

Пандемия коронавируса

В США разрешили применение вакцины от коронавируса от Johnson & Johnson

В Барселоне протесты против ареста рэпера снова переросли в беспорядки

В Барселоне протесты против ареста рэпера снова переросли в беспорядки

В Минобороны Армении заявили, что армия вне политики

Что произошло за день: суббота, 27 февраля

Президент Армении не стал отправлять в отставку главу Генштаба

В Тбилиси оппозиционеры установили палатки перед парламентом

Что случилось этой ночью: суббота, 27 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');