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Первая крупная партия российской COVID-вакцины поступила в Петербург

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Первая крупная партия отечественной вакцины от COVID-19 поступила на Центральную фармацевтическую базу Санкт-Петербурга в четверг, сообщает пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

"Как рассказала директор Центральной фармацевтической базы Любовь Полякова, на предприятии есть необходимые условия, позволяющие обеспечить хранение вакцины при температуре не выше минус 18 градусов. Вакцина помещена в холодильную камеру, где поддерживается температура минус 23-24 градуса", - отметили в пресс-службе.

В партии 400 доз препарата. Их направят в городскую больницу №40 и одну из поликлиник Красногвардейского района.

"Первая партия вакцины предназначена для иммунизации медицинских работников всех городских стационаров. В первую очередь сделать прививку будет предложено сотрудникам приемных покоев и "красных зон", - добавили в пресс-службе.

Всего до конца года в Петербург из центра Гамалеи поставят 4667 доз препарата. Вакцину от COVID-19 уже получили 42 медработника городской больницы № 40 и клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина.

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