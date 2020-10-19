На предприятиях Башкирии из-за COVID введут должности мединспекторов

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Глава Башкирии Радий Хабиров поручил перевести беременных женщин на удаленную работу на фоне распространения COVID-19, а также ввести должности медицинских инспекторов на предприятиях республики.

"Прошу в наших государственных (учреждениях - ИФ), где я могу дать поручение, всех беременных женщин отправить на удаленную работу с сохранением их статуса и зарплаты. Там, где я не имею права давать прямых поручений, (даю - ИФ) рекомендации", - сказал он на совещании в правительстве региона в понедельник.

Кроме того, в рамках борьбы с распространением коронавируса на предприятиях и в учреждениях республики появятся "медицинские инспекторы", которые ранее показали свою эффективность в школах. По словам Хабирова, каждая организация должна выбрать человека, который будет медицинским инспектором.

Сотрудники с таким функционалом должны будут встречать работников на проходных предприятий, следить за тем, чтобы они носили защитные маски, соблюдали социальную дистанцию, а также контролировать проведение дезинфекции.

Четырехчасовая подготовка корпоративных медицинских инспекторов пройдет на базе Башкирского госмедуниверситета (БГМУ), материалы курса будут опубликованы на сайте вуза и созданном сайте мединспекторов, сообщил ректор университета Валентин Павлов. Он также предложил создать на базе вуза телефонную горячую линию для консультации сотрудников.

В Башкирии, по данным регионального Минздрава, в понедельник зарегистрировано 9809 случаев COVID-19, за сутки их число увеличилось на 68.