Режим ЧС ввели в Усинске из-за загрязнения нефтепродуктами реки Колвы

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации введен на территории муниципального образования городского округа "Усинск" (Коми) после попадания нефтепродуктов в реку Колву в Ненецком автономном округе (НАО).

Как сообщает пресс-служба администрации города в понедельник, постановление подписал глава Усинска Николай Такаев.

Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня введен с 18:00 18 октября.

В субботу на поверхности воды реки Колва в районе Харьягинского месторождения в НАО была обнаружена радужная пленка. Компанией-недропользователем выставлено 150 метров бонового заграждения. По информации губернатора округа Юрия Бездудного, произошла разгерметизация недействующего трубопровода, в результате на поверхность воды вылилась нефтесодержащая жидкость.

Пресс-служба ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" подтвердила информацию об инциденте, связанном с утечкой нефтесодержащей жидкости на территории Харьягинского месторождения в Ненецком автономном округе, и проводимых работах по ее локализации (установка боновых заграждений, сбор радужной пленки с помощью сорбента, мониторинг водной среды).

Харьягинское нефтяное месторождение (Харьяга) расположено в Ненецком автономном округе. Часть месторождения разрабатывает "ЛУКОЙЛ", остальное – консорциум в рамках соглашения о разделе продукции (СРП). Оператором Харьягинского СРП является "Зарубежнефть-добыча Харьяга" с долей 40%, у Total - 20%, Equinor - 30%, "Ненецкой нефтяной компании" - 10%.