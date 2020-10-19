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В Петербурге и Ленобласти выпал первый снег

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В ночь на 19 октября в Петербурге выпал первый снег.

В социальных сетях петербуржцы делятся фотографиями из пригородов, где снег припорошил машины, деревья и тротуары. В центре города снег перешел в снег с дождем, который таял, едва коснувшись поверхностей.

В некоторых районах города - Центральном, Московском, Фрунзенском - мокрый снегопад продолжается, а другим достался лишь осенний дождь.

Снег выпал и в Ленинградской области. Первые сильные снегопады ночью в понедельник зафиксированы в Киришском, Лодейнопольском и Подпорожском районах. Как сообщила пресс-служба правительства региона, на обработку дорог использовано полтонны чистой соли и порядка 30 кубометров песко-соляной смеси. Дорожные службы работают в режиме повышенной готовности.

Петербург Ленинградская область

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