СК переадресовал в Сибирь просьбу расследовать покушение на Навального

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет России направил в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте обращение петербургских депутатов, просивших возбудить дело о покушении на оппозиционера Алексея Навального.

Копию ответа из СКР опубликовал во вторник депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, один из авторов обращения Максим Резник.

"Глава Следственного комитета (Александр) Бастрыкин перенаправил обращение депутатов, в котором мы требовали возбудить уголовное дело по факту покушения на убийство Навального, в Сибирь. А именно - в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ, для проверки доводов, изложенных в обращении", - написал он в соцсети "ВКонтакте".

Ранее группа депутатов Законодательного собрания Петербурга обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой расследовать обстоятельства отравления Навального.

"Врачи указывают на очевидные признаки отравления ядом, включающим в себя боевые отравляющие вещества. (...) Как представители жителей Санкт-Петербурга мы убеждены, что необходимо тщательное и максимально открытое расследование обстоятельств, связанных с этими событиями", - писали депутаты.

Авторы письма просили Бастрыкина возбудить уголовное дело по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля).

Под обращением, помимо Резника, подписались депутаты Борис Вишневский ("Яблоко"), Алексей Ковалев и Надежда Тихонова ("Справедливая Россия"), Александр Рассудов (КПРФ) и Михаил Амосов. Аналогичный текст внесен в петербургский парламент как проект постановления.