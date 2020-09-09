Депутаты Петербурга попросили завести дело о покушении на Навального

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Группа депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой расследовать обстоятельства случившегося с оппозиционером Алексеем Навальным.

Копию обращения опубликовал в среду депутат Максим Резник. "Врачи указывают на очевидные признаки отравления (Навального - ИФ) ядом, включающим в себя боевые отравляющие вещества. (...) Как представители жителей Санкт-Петербурга мы убеждены, что необходимо тщательное и максимально открытое расследование обстоятельств, связанных с этими событиями", - пишут депутаты.

Авторы письма просят Бастрыкина возбудить уголовное дело по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля).

Под обращением, помимо Резника, подписались депутаты Борис Вишневский ("Яблоко"), Алексей Ковалев и Надежда Тихонова ("Справедливая Россия"), Александр Рассудов (КПРФ) и Михаил Амосов. Аналогичный текст внесен в петербургский парламент как проект постановления.

"Отравление" Навального

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite. Российские власти заявляли, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального преждевременно.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала российское правительство дать объяснения по ситуации с Навальным. По ее мнению, оппозиционер стал жертвой преступления, а яд группы "Новичок" в его организме определен точно.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность российской стороны к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального, однако отметил, что на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал. Он подчеркнул, что "до вывоза больного в Берлин в соответствии со всеми международными стандартами был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было".

Позднее Песков заявил, что в Кремле ждут информацию от Берлина, которая позволила германским коллегам сделать вывод об отравлении Навального. В случае ее подтверждения расследование в РФ необходимо, подчеркнул он.

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.