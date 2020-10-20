В Свердловской области СМИ призвали не нагнетать истерию вокруг COVID-19

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков призвал журналистов не нагнетать "истерию" вокруг темы коронавирусной инфекции, потому что это приводит к немотивированным вызовам скорой помощи и нарастанию нервозности.

"Нервное напряжение (у людей - ИФ) уже достигло предела. В каких-то регионах, не у нас, к счастью, время выезда (скорой - ИФ) уже достигает пяти дней. (...) Осталось только выйти на улицу и крикнуть "Спасайся, кто может!". Давайте не будем доходить до таких не совсем ненормальных вещей, которые требуют уже консультации у психиатра. Будем людей все-таки успокаивать и объяснять", - отметил Креков, обращаясь к журналистам.

Он также добавил, что из-за общего напряжения скорую помощь вызывают пациенты, которым она не требуется, что приводит к большим перегрузкам этой службы.

"Сроки подъезда "ковидных" подразделений за больными с установленным диагнозом для госпитализации вчера (в Свердловской области - ИФ) достигли чуть больше шести часов. Но примерно 20% вызовов имеют, так называемый характер неотложной помощи. То есть приехавшая бригада выясняет, что это достаточно легкие симптомы, тем не менее пациент настаивает на госпитализации, хотя ему уже может быть выписано лечение. Очень много молодых таких людей. (...) А это значит, что к кому-то скорая помощь приедет позже, чем следует", - отметил замгубернатора.

В целом, по его сведениям, в регионе остается стабильным количество тяжелых пациентов, подключенных к ИВЛ - 95-97 человек в неделю. При этом растет число людей с заболеванием средней степени тяжести и уменьшаются случаи бессимптомного протекания коронавируса.

В то же время, по информации Крекова, из общего числа диагностированных пневмоний только 30% относится к "ковидным", остальные имеют другие формы.