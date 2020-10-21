На МГТУ имени Баумана завели административное дело

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Москве сообщило, что на МГТУ имени Баумана заведено административное дело из-за нарушений, которые привели к росту заболеваемости студентов в разных корпусах вуза. Приказом ректора от 20 октября студентов перевели на дистанционное обучение, уточнило управление.

Днем ранее столичный оперштаб сообщил, что "здания" МГТУ закроют из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологического режима и из-за большого числа заболевших коронавирусной инфекцией. Сколько зданий закроют, в штабе не уточняли.

Пресс-служба университета затем сообщила, что закроют только три корпуса из 24 и только до понедельника, 26 октября. В зданиях пройдет плановая дезинфекция. Из 30 000 человек, которые работают или учатся в МГТУ, только у 75 сейчас подтвержден диагноз COVID-19. При этом вуз подтвердил, что университету предъявили замечания, по ним идет работа.

В среду Роспотребнадзор сообщил, что вузу выдано предписание провести полный комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включая перевод обучения студентов в дистанционный режим и закрытие зданий для проведения заключительной дезинфекции. Сколько зданий закроют, управление не уточнило.

Среди выявленных нарушений чиновники назвали отсутствие разметки и несоблюдение требования по социальному дистанцированию, отсутствие контроля за ношением масок и их сменой и недостаточные меры по изоляции контактных лиц выявленных зараженных. Проверяющие отметили, что после выявления зараженных в вузе не проводится "заключительная дезинфекция аудиторий и мест общего пользования", нет уборки всех помещений с использованием дезинфицирующих средств и не ведутся графики уборки. Кроме того, помещения в вузе не проветривают по графику.

Поскольку эти нарушения совершались в условиях пандемии и привели к распространению заболеваний среди студентов, на вуз завели дело по ч.3 ст.6.3 КОАП (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Эта статья для юрлиц предусматривает наказание в виде приостановки работы.

Роспотребнадзор направит материалы дела в суд.