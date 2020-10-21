Чубайс ответил шуткой на слух о назначении куратором Арктики

Фото: Анна Майорова/URA.RU/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Глава "Роснано" Анатолий Чубайс шуткой прокомментировал публикации в СМИ о его возможном назначении на должность куратора Арктики.

"Я, конечно, очень люблю русский север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью - вовсе не повод назначать меня Начальником Арктики", - написал он в своем фейсбуке в среду.

Ранее РБК сообщило, что Чубайс может покинуть компанию в рамках реформы институтов развития, которая сейчас обсуждается на уровне правительства. По данным двух источников издания, Чубайс получил предложение заниматься Арктикой, не уточняя деталей.

Другой источник указывает, что никаких решений по этому вопросу нет, так как "такое решение может принять только президент".

Чубайс возглавляет "Роснано" уже 12 лет - дольше, чем руководил РАО "ЕЭС России".

Сама по себе реформа, по данным РБК, может заключаться в том, что количество институтов развития может быть сокращено.

"В ряде случаев выявляются пересечения функционала институтов развития с Минвостокразвития, Минпромторгом, Минстроем, Минэкономразвития и т.д. Одно из предложений - передать пересекающиеся функции институтов развития органам власти. Если деятельность института незначительна в контексте общегосударственных приоритетов или имеет много пересечений с госструктурами - это повод для оптимизации", - приводит РБК слова источника.

Однако никаких конкретных решений на данном этапе нет. Пока правительство анализирует работу институтов развития.