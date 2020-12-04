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The Bell узнало о планах Чубайса заняться проблемой изменения климата

The Bell узнало о планах Чубайса заняться проблемой изменения климата
Анатолий Чубайс
Фото: URA.RU/TAСС

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Анатолий Чубайс, только что закончивший самую длительную в своей карьере миссию - 12 лет руководства госкорпорацией "Роснано", после нанотехнологий может заняться проблемой климатических изменений, сообщает издание The Bell со ссылкой на источники.

По их данным, о новом назначении Чубайса может быть объявлено в ближайшие дни. В каком именно статусе экс-глава РАО "ЕЭС России" и "Роснано" будет курировать климат, источники The Bell не говорят. Один из них отмечает, что это не будет правительственная структура.

В администрации президента есть должность советника главы государства по вопросам изменения климата, ее занимает бывший премьер Чечни Руслан Эдельгериев.

Чубайс, по данным собеседников издания, будет отвечать за широкий круг вопросов - начиная от разработки плана мероприятий для исполнения Россией положений Парижского соглашения и других международных инициатив для сокращения выбросов CO2, заканчивая привлечением "зеленых" инвестиций.

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"Интерфакс" не располагает подтверждением этой информации из других источников.

В последние месяцы, еще до появления слухов об отставке Чубайса из "Роснано" (компанию в итоге передали под управление ВЭБа в рамках реформы институтов развития, а ее главой стал выходец из "Ростеха" Сергей Куликов), тема климатических изменений и связанных с ними экономических рисков для РФ стала одной из ключевых в его публичной повестке.

Серьезная проблема

Так, в сентябре Чубайс сделал резонансное заявление о том, что пассивность с введением жесткого углеродного законодательства и платы за выбросы может стоить российским экспортерам от $3 млрд до $6 млрд в год с установлением ЕС в 2023 году налога на углеродоемкий импорт.

По мнению Чубайса, разрабатываемый в России законопроект "О госрегулировании выбросов парниковых газов", который должен заложить основу для "углеродной" отчетности компаний и выработки мер по снижению выбросов, в нынешнем виде является "абсолютно беззубым: закон ни о чем, толчение воды в ступе". Необходима резкая активизация усилий на правительственном уровне по ужесточению нормативной базы, сказал тогда Чубайс. "Нужно написать жесткий закон, и если этого не сделать, то нас заставят платить в зарубежный бюджет... Альтернативы уже нет, работать над этим или нет. Есть только альтернатива - либо мы сами начнем работать, либо нас заставят. Сами мы работать не начали", - заявил он.

"Зачем ждать, когда они нас посчитают, давайте сами научимся считать! Гром уже грянул, давайте решим вопрос с возмездностью (с платой за выбросы - ИФ). Будут споры и конфликты, но это начало реальных действий, когда уже есть учет и нормативная база", - сказал Чубайс. "Мы опоздали и вчистую проиграли первый тайм. Стояли с пустыми воротами и смотрели, как нам забивают гол. Было понятно, что это произойдет, теперь готовьте денежки. Отменить решения ЕС мы не сможем, они соответствует нормам ВТО и ничему не противоречат", - отметил тогда еще глава "Роснано". "Невозможно рассчитывать, что мы проскочим на авось и никто ничего не заметит - отчитаемся и ничего делать не будем. Нет же, уже криком кричат серьезные люди: так не будет, полУчите пограничный углеродный налог", - говорил он.

Анатолий Чубайс

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