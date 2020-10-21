В Кремле заявили, что РФ сможет обеспечить Крым водой без помощи Киева

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Россия способна обеспечить водоснабжение Крыма, чтобы в будущем не зависеть от Украины в этом вопросе, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами ему был задан вопрос, означают ли активные меры, принимаемые российскими властями для обеспечения водоснабжения Крыма, что Кремль исключает переговоры с Киевом по поставкам днепровской воды для полуострова.

"К нашему сожалению это исключает Украина", - ответил пресс-секретарь главы государства. Песков отметил, что "именно Украина перекрыла кран".

"Россия - мощная страна, и она способна обеспечить Крым водой без Украины, что и будет сделано, чтобы потом не зависеть от этого самого крана", - добавил представитель Кремля.

В среду Песков анонсировал совещание президента РФ Владимира Путина с вице-премьером Маратом Хуснуллиным по вопросам водоснабжения Крыма.