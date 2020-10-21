Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:58Заразились
на 21.10В России 1 447 335+15 700В мире 40 783 295+387 768

В Кремле заявили, что РФ сможет обеспечить Крым водой без помощи Киева

В Кремле заявили, что РФ сможет обеспечить Крым водой без помощи Киева
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Россия способна обеспечить водоснабжение Крыма, чтобы в будущем не зависеть от Украины в этом вопросе, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами ему был задан вопрос, означают ли активные меры, принимаемые российскими властями для обеспечения водоснабжения Крыма, что Кремль исключает переговоры с Киевом по поставкам днепровской воды для полуострова.

"К нашему сожалению это исключает Украина", - ответил пресс-секретарь главы государства. Песков отметил, что "именно Украина перекрыла кран".

"Россия - мощная страна, и она способна обеспечить Крым водой без Украины, что и будет сделано, чтобы потом не зависеть от этого самого крана", - добавил представитель Кремля.

В среду Песков анонсировал совещание президента РФ Владимира Путина с вице-премьером Маратом Хуснуллиным по вопросам водоснабжения Крыма.

Дмитрий Песков Крым Украина Владимир Путин

Новости

Изготовителя ИВЛ "Авента-М" привлекли к административной ответственности

ФСБ сообщила о задержании двух членов банды Басаева и Хаттаба

Пандемия коронавируса

"Вектор" создаст объединенную вакцину против гриппа и COVID-19

"Вектор" создаст объединенную вакцину против гриппа и COVID-19

Глава "Ростелекома" предложил ввести KPI для менеджмента госкомпаний

Глава "Ростелекома" предложил ввести KPI для менеджмента госкомпаний
Пандемия коронавируса

Эксперт допустила прекращение роста COVID-заболеваемости в РФ в ноябре

В Хабаровском крае разбился бомбардировщик Су-34

Чубайс ответил шуткой на слух о назначении куратором Арктики

Чубайс ответил шуткой на слух о назначении куратором Арктики

Самый мощный в мире ледокол "Арктика" вошел в состав атомного флота РФ

Самый мощный в мире ледокол "Арктика" вошел в состав атомного флота РФ
Пандемия коронавируса

Главный инфекционист РФ назвал ношение перчаток неэффективной мерой

Главный инфекционист РФ назвал ношение перчаток неэффективной мерой

Обыгравшая Цыбульского на выборах в НАО и Шиесе Чиркова стала депутатом Госдумы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');