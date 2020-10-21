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Окончательного решения по строительству опреснителя для Крыма пока нет

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Окончательное решение по строительству установок по опреснению морской воды для Крыма, который страдает из-за маловодия, будет принято позже, после анализа других вариантов решения проблемы дефицита воды на полуострове. Это следует из ответа Минпромторга России на запрос "Интерфакса".

Подобным образом высказался и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который в среду, 21 октября, в режиме видеосвязи рассказал президенту Владимиру Путину о реализации правительственного плана по водоснабжению Крыма.

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"(Рассматривается - ИФ) строительство двух сооружений по опреснению морской воды по технологии обратного осмоса - пока мощностью по 20 тысяч кубов в сутки каждое, однако решение об их окончательном использовании будем принимать после анализа эффективности тех действий, что я перечислил ранее, и с учетом экономического и социального эффекта. Также посчитаем, как это отразится на тарифах", - отметил Хуснуллин.

Строительство двух опреснителей оценивается в 8,2 млрд рублей и займет два года, следует из распоряжения премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

За создание объекта ответственны власти Крымского полуострова (совет министров республики Крым и правительство Севастополя), а также федеральные власти (Минпромторг и Минэкономразвития РФ).

Комбинаты, по прогнозам, дадут Республике Крым 20 тысяч кубометров воды в сутки, столько же - Севастополю.

Глава республики Крым Сергей Аксенов 25 сентября заявил о планах построить опреснительную установку в крымском поселке Николаевка, который расположен на берегу Черного моря под Симферополем.

Маловодье наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и может, по прогнозам, продлиться в 2021-м.

Крым Минпромторг

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