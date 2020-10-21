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Госдума разрешила избирать главу КС не только из числа его судей

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла поправку, согласно которой председатель Конституционного суда и его заместитель избираются не обязательно из числа судей Конституционного суда.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Михаил Емельянов, к омментируя поправку, ранее "Интерфаксу" отметил, что такой подход приведет к тому, что "Конституционный суд может возглавлять человек, который не только сведущ в праве, но имеющий политический опыт".

Эта поправка ко второму чтению законопроекта "О Конституционном суде" внесена председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом и главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.

Крашенинников сообщил журналистам, что после принятия законопроекта во втором чтении "в следующий вторник (27 октября) мы будем предлагать его в третьем чтении рассмотреть, и, соответственно, он пойдет в Совете Федерации".

Госдума

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