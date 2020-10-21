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Рогозин переизбран председателем совета директоров РКК "Энергия"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин вновь избран председателем совета директоров ПАО "РКК "Энергия", готовится в материалах компании.

В июле 2019 года корпорация также сообщала об избрании Рогозина председателем совета директоров.

В конце сентября текущего года РКК "Энергия" сообщила о формировании нового состава совета директоров. Свои места в совете сохранили, помимо Рогозина, первый замглавы "Роскосмоса" по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич, замглавы "Роскосмоса" по международному сотрудничеству Сергей Савельев, замгендиректора по автоматическим космическим комплексам и системам госкорпорации Михаил Хайлов, исполнительные директора госкорпорации – по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев, по экономике Павел Суворов и по контрактно-договорной работе "Роскосмоса" Георгий Форсов.

Из состава совета был исключен экс-гендиректор "Объединенной ракетно-космической корпорации" (ОРКК) Андрей Жерегеля, гендиректор компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов, главный специалист отдела экономической безопасности департамента экономической безопасности "Роскосмоса" Константин Романов, экс-гендиректор "Энергии" Николай Севастьянов.

Новыми членами совета стали возглавивший весной "Энергию" Игорь Озар, исполнительный директор "Роскосмоса" по корпоративным и имущественным вопросам Антон Кузьминов, замгендиректора по экономике и финансам "ОРКК" Александр Данилов и начальник отдела приватизации и управления ФГУП/АО территориального управления Росимущества Московской области Илья Шкарбан.

РКК "Энергия" – одно из ведущих российских ракетно-космических предприятий, основной разработчик пилотируемых космических систем.

Дмитрий Рогозин РКК Энергия

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