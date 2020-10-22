Рогозин назвал срок избавления от импортозависимости космической отрасли

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Роскосмос планирует к 2025 году достичь практически полной импортонезависимости, сообщил глава госкорпорпации Дмитрий Рогозин.

"Большое внимание при реализации космической деятельности нами уделяется вопросам импортонезависимости. Планируем, что к 2025 году мы обеспечим практически полную независимость в этом деле", – сказал Рогозин в ходе доклада на совещании в Мурманске под председательством премьер-министра Михаила Мишустина.

Ранее председатель научно-технического совета госкорпорации "Ростех" Юрий Коптев сообщил, что французские компании отказались поставлять Роскосмосу "вакуумные лампы бегущей волны".

По словам Коптева "Ростех" организует производство этих компонентов на своем предприятии в Саратове.

В середине сентября Рогозин сообщил, что Роскосмос отказался от сотрудничества с НАСА в проекте "Венера-Д". Это будут посадочный и орбитальный модули, которые смогут работать на Венере и взять образцы грунта с ее поверхности.