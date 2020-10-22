"Покровский рудник" усомнился в соблюдении устава Petropavlovsk новым менеджментом

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Представители "Покровского рудника" хотят получить заключение по соответствию требованиям устава Petropavlovsk протоколов августовского заседания совета директоров компании. Об этом было заявлено в Арбитражном суде Амурской области, сообщил корреспондент "Интерфакса".

Petropavlovsk через суд добивается проведения внеочередного собрания акционеров "Покровского рудника". Ответчики в ходе предварительного заседания в четверг просили суд оставить иск без рассмотрения, так как, по их оценке, он подан неуполномоченным лицом.

Представитель Petropavlovsk Артем Кара пояснил суду, что в начале и в конце сентября были направлены требования о проведении внеочередного собрания акционеров рудника. Оппоненты высказали сомнения, что один из директоров Petropavlovsk Максим Харин полномочен подписывать предписания о созыве такого собрания.

Представитель "Покровского рудника" Юлия Кирпикова отметила, что представленная суду выписка из реестра регистратора Petropavlovsk о том, что Харин является одним из директоров, не подтверждает его право действовать единолично от имени компании.

"Протокол (совета директоров Petropavlovsk. - ИФ.) не подтверждает полномочий господина Харина и является недействительным. Когда мы открываем протокол от 17 августа, мы видим, что председательствующим на общем собрании был господин Джеймс Кэмерон, а протокол подписан директором Екатериной Рэй", - подчеркнула Кирпикова.

Далее она отметила, что п.3 ст.117 устава Petropavlovsk предусматривает, что документы собрания совета директоров, которое проводится по телефону, как и было 17 августа, должны быть подписаны председательствующим.

"В самом протоколе указано, что члены совета директоров уполномочили Екатерину Рэй подписать от имени совета директоров данный протокол. Строгих правил, что председатель обязан подписывать и что председатель зафиксирован, таких правил нет", - заявила в ответ представитель Petropavlovsk Анна Фуфурина, принимавшая участие в суде онлайн.

Однако, по оценке ответчиков, данное решение не может противоречить положениям устава. "Нами будет заказано заключение специалистов, которые подтвердят либо не подтвердят, что представленные представителями истца протоколы соответствуют нормам английского законодательства и самому уставу Petropavlovsk", - сказала Кирпикова.

Представитель Petropavlovsk Артем Кара отметил непоследовательность позиции ответчика, так как в более раннем судебном споре не было заявлено о недействительности протокола от 17 августа. "Этот протокол подтвержден нотариально", - добавил Кара.

Представители рудника ходатайствовали о приостановлении производства по делу. Этот вопрос, как отметила судья Натальи Заноза, будет рассмотрен в основном судебном заседании, которое назначено на 29 октября.

Petropavlovsk пребывает в состоянии корпоративного конфликта с конца июня, когда по итогам годового собрания основатель компании Павел Масловский и еще несколько директоров не прошли в совет директоров головной компании. Временным CEO Petropavlovsk в середине августа был назначен Мещеряков.

Упомянутая в суде Екатерина Рэй в конце августа покинула совет директоров Petropavlovsk.