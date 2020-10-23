Гендиректору Petropavlovsk вменили применение силы к охранникам

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Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Гендиректор компании Petropavlovsk Максим Мещеряков и неустановленные соучастники подозревается в применении силы к охраннику московского офиса АО "Покровский рудник" и к хищению из помещений компьютерной техники на 470 617 рублей, говорится постановлении о возбуждении на него уголовного дела.

Документ есть у "Интерфакса".

"Мещеряков Максим Георгиевич и неустановленные лица, действуя по предварительному сговору, совершили самоуправство в отношении представительства АО "Покровский рудник" с угрозой применения насилия к лицам, осуществлявшим охрану помещений, и причинив существенный вред организации", - говорится в постановлении.

Там Мещеряков и его соучастники "проявляя явное неуважение к обществу, грубо нарушая общественный порядок, осознавая, что их действия являются незаконными, применяя физическую силу в отношении лиц, осуществлявших охрану помещений, высказывая в их адрес угрозы применения насилия, проникли и взяли под свое управление здание, принадлежащее на правах собственности АО "Покровский рудник"", пишет следователь.

По версии следствия, с 26 по 28 августа неустановленные пока лица "незаконно проникли в помещения, где хранилась компьютерная техника и совершили тайное хищение указанного имущества в крупном размере на общую сумму 470 617 рублей".

Ранее в столичном СК сообщили, что на топ-менеджера возбуждено уголовное дело о нанесении "Покровскому руднику" ущерба на сумму выше 450 000 рублей. Дело расследуется по статьям о краже и самоуправстве. Petropavlovsk же объявил, что дело возбуждено в связи с инцидентом в московском офисе, куда Мещеряков прорвался вопреки сопротивлению охраны.

Petropavlovsk в последние месяцы стал ареной корпоративного конфликта, при этом спор основных акционеров уже вылился в противоречия между CEO и менеджерами рудников и вернул в заголовки российских экономических новостей подзабытую тему силового проникновения в офис.

Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей около 24% является ЮГК, которую контролирует семья Константина Струкова. Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, по итогам первого полугодия замыкает первую тройку российских золотодобытчиков.