Крымские археологи сочли бессмысленными требования Украины прекратить раскопки

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Археологические раскопки на территории Альминской долины на Крымском полуострове проводятся в течение, как минимум, четверти века. Об этом заявил "Интерфаксу" директор Института археологии Крыма Российской академии наук Вадим Майко. По его мнению, требования Украины к России прекратить их – странные.

"В этом году у нас была большая совместная экспедиция – заповедника "Неаполь Скифский" (Симферополь) и нашего Института археологии Крыма. Исследуется Усть-Альминский некрополь, который раскапывается, на моей памяти, уже больше 25 лет: и при Украине он раскапывался, и при России (проводятся работы - ИФ)", - сказал Майко.

При этом он назвал комментарии украинского внешнеполитического ведомства "бессмысленным шагом". "Это, на мой взгляд, совершенно бессмысленные действия, они ни к чему не ведут. Как проводили раскопки на территории Крыма профессионалы, так и проводят. Никакие комментарии МИД Украины эту работу не остановят", - подчеркнул собеседник агентства.

"Это (комментарии украинской стороны - ИФ) непродуктивно, не способствуют научным контактам, которые как были, так и остаются. На уровне неофициального общения они есть. Мы все друг друга давно знаем, занимаемся одним и тем же делом", - сказал Майко.

Министерство иностранных дел Украины в четверг заявило решительный протест России, требуя "прекратить все незаконные археологические раскопки и земляные работы на территории Альминской долины и в городе Севастополь, а также обеспечить надлежащее отношение ко всему украинскому историко-культурному наследию на временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины, в частности, в части неукоснительного выполнения обязательств России в соответствии с нормами международного права".

МИД Украины заявил, что в соответствии с положениями Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта от 14 мая 1954 года, РФ должна уважать культурные ценности, расположенные "на временно оккупированной территории Украины", а также принимать необходимые меры для их сохранения.

Кроме того, рекомендациями генеральной конференции ЮНЕСКО, которая определяет принципы международной регламентации археологических раскопок от 5 декабря 1956 года, предусмотрено, что в случае вооруженного конфликта, государство, оккупировавшее территорию другой страны, должно воздерживаться от археологических раскопок на этой территории.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по результатам проведенного на полуострове референдума. Украина итоги плебисцита не признает и считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Страны Евросоюза и США считаютдействия РФ аннексией, ввели санкции в отношении сотен компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда и полуостров принадлежит ей.