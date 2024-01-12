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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:15

"Транснефть" просит археологов ускорить работы на Кубани ради расширения системы

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - "Транснефть" пытается оптимизировать изыскательские работы в Краснодарском крае для ускорения расширения трубопроводной системы в направлении Новороссийска, монополия пытается решить проблему вместе с учеными Российской академии наук и с правительством.

"В новороссийском направлении работы также ведутся полным ходом, но есть обстоятельства, которые от нас не зависят. Дело в том, что в густонаселенном Краснодарском крае мы столкнулись с экзотической проблемой: буквально через каждый километр обнаруживаются участки, где необходимо проводить изыскательские археологические работы. Такие раскопки требуют времени и согласования", - сообщил президент "Транснефти" Николай Токарев корпоративному журналу "Трубопроводный транспорт нефти".

"Стараемся найти решение с учеными Российской академии наук, чтобы оптимизировать работы. Подключается российское правительство, которое помогает находить решения. Уверен, что уложимся в сроки и серьезных задержек быть не должно", - добавил Токарев.

"Транснефть" в 2025 году планирует отгружать в Новороссийске 52 млн тонн нефти вместо нынешних 37 млн тонн.

Николай Токарев Новороссийск Транснефть Краснодарский край РАН Кубань
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