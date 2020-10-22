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Дума одобрила в I чтении продление "дачной амнистии" до 1 марта 2026г.

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг одобрила в I чтении инициативу о продлении упрощенного порядка оформления прав на жилые и садовые дома до 1 марта 2026 года.

"Законопроектом, в частности, предлагается продлить на 5 лет срок упрощенного порядка оформления прав граждан на дома (индивидуальные жилые дома и садовые дома), построенные на садовых земельных участках, участках для ИЖС и личного подсобного хозяйства", - говорится в сообщении на сайте Думы.

Как поясняется, в случае принятия законопроекта в упрощенном порядке можно будет зарегистрировать дома, построенные не только на садовых участках, но и на землях, выделенных под индивидуальное жилищное строительство и ведение личного подсобного хозяйства. Ранее такого положения не предусматривалось.

Также предлагается продлить на 5 лет срок действия положений о возможности направления уведомлений о строительстве жилых домов, которое было начато до 4 августа 2018 года.

"Дачная амнистия"

Напомним, что "дачная амнистия" действует с 1 сентября 2006 года. В соответствии с нею в упрощенном порядке были оформлены права более чем на 13 млн объектов недвижимости: дачи, земельные участки, жилые и садовые дома, гаражи, бани и т. д.

Отдельные положения "дачной амнистии" - об упрощенном порядке оформления прав на жилые и садовые дома, расположенные на садовых земельных участках - закончат свое действие 1 марта 2021 года. После этой даты правообладатели участков будут обязаны руководствоваться уведомительным порядком строительства объектов (вступил в силу 4 августа 2018 года).

Вместе с тем до 1 марта 2021 года действует переходный период для тех граждан, которые начали строительство дома до вступления в силу уведомительного порядка (до 4 августа 2018 года), и не получали разрешение на строительство. Если же граждане этого не сделают до 1 марта 2021 года, то после этой даты смогут оформить свои права только в судебном порядке.

Как подчеркнул председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, законопроект призван защитить права граждан на жилую дачную недвижимость и положительно скажется на динамике развития индивидуального жилищного строительства в целом.

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