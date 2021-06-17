"Дачной амнистией" воспользовались около 14 млн россиян

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - С 2006 года механизмом так называемой дачной амнистии воспользовались около 14 млн россиян, заявил замглавы Росреестра Алексей Бутовецкий.

"Дачная амнистия" очень востребована россиянами. Всего на сегодня этим механизмом воспользовались около 14 млн человек, и поток желающих не заканчивается. Особо значимая правовая часть "дачной амнистии" - это возможность оформить жилой, садовый дом или дачу в упрощенном порядке без разрешения на строительство, разрешения на ввод в эксплуатацию и других процедур", - сказал Бутовецкий в четверг в ходе открытого диалога с Росреестром на платформе "Опоры России".

По его словам, срок, когда можно воспользоваться этим механизмом, недавно был продлен до 1 марта 2026 года, однако в Росреестре предлагают сделать эту норму бессрочной.

"В целом, мы считаем, что не нужно никого подгонять сроками, создавать напряженность среди населения, бывают разные жизненные ситуации и по мере необходимости люди сами решат, когда им воспользоваться этим механизмом", - подчеркнул Бутовецкий.

"Дачная амнистия" или упрощенный порядок оформления гражданами прав на земельные участки и постройки действует в России с 2006 года. В декабре 2020 года президент Владимир Путин подписал закон о продлении "дачной амнистии" до марта 2026 года.

Кроме того, закон продлевает на тот же срок действие уведомительного порядка строительства домов, жилых строений или объектов ИЖС, возведение которых началось до 4 августа 2018 года.