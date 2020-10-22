ФАС оштрафовала ЦУМ и группу Mercury за отказ предоставить информацию

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - ФАС оштрафовала ЦУМ, а также ООО "Мэркури Классик", ООО "Мэркури Элит", ООО "Турбийон Холдинг" за отказ предоставить информацию по мотивированному требованию антимонопольного органа, говорится в пресс-релизе службы.

Запрос на информацию ФАС России направила компаниям в связи с тем, что они не представили сведений в ходе внеплановых выездных проверок. "Антимонопольный орган продолжает проведение контрольных мероприятий по этому направлению, в том числе при поддержке зарубежных антимонопольных ведомств", - говорится в пресс-релизе.

"Речь идет о глобальных трансграничных рынках, в том числе и рынке интернет-торговли. В связи с этим мы налаживаем сотрудничество при проведении этого расследования с зарубежными коллегами. Попытки затянуть расследование, не предоставляя антимонопольному органу необходимую информацию, будут впредь пресекаться административными штрафами", - заявил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев, процитированный пресс-службой.

Размер штрафа ведомство не указало.

ЦУМ работает в формате department store и представляет одежду, обувь и аксессуары люксовых брендов. Управляющей компанией универмага является группа Mercury.