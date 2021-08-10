ФАС заподозрила Mercury и ЦУМ в ценовом сговоре на рынке люкса

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Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ подозревает группу компаний Mercury в международном ценовом сговоре на рынке элитной брендовой продукции, сообщила ФАС.

Служба проводит выездные проверки в отношении дистрибьюторов товаров класса люкс на российском рынке - ОАО "ТД ЦУМ" и Mercury (управляет ЦУМом), а также ряда официальных представительств зарубежных брендов.

В действиях организаций, по мнению ведомства, имеются признаки международного ценового сговора, в том числе при реализации товаров онлайн.

Максимальная ответственность за участие в картельном сговоре в России - до 15% от годовой выручки компании. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 90 млрд рублей.

Кроме того, за ограничение конкуренции российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность, отметило ведомство.

Mercury управляет бутиками одежды и аксессуаров класса "люкс", универмагами ЦУМ (в Москве) и ДЛТ (в Санкт-Петербурге).