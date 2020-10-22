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Прокуратура проверит сигнал о загрязнении Волги в Ярославской области

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Правоохранительные и надзорные органы начали проверку после появления в соцсетях сообщений о сбросе неизвестной жидкости в Волгу в Некоузском районе Ярославской области.

Как сообщили "Интерфаксу" в правительстве региона, проверку проводят специалисты Росприроднадзора и природоохранной прокуратуры. Ситуация находится под контролем правительства региона.

Накануне в соцсетях появилось видео, на нем неизвестная жидкость зеленого цвета вытекает из трубы в Волгу. Утверждается, что запись был сделана в Некоузском районе.

Автор ролика утверждает, что отходы в реку сбрасывает одно из местных предприятий.

Ярославская область Волга

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