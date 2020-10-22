Путин счел необходимым пересмотр человечеством нравственных ценностей

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что человечество, несмотря на высокий уровень развития, потеряло ориентиры и смысл существования, а пандемия коронавируса может стать точкой отсчета для трансформации.

"Человечество достигло очень высокого технологического и социально-экономического уровня и вместе с тем столкнулось с утратой, размыванием нравственных ценностей, потерей ориентиров и ощущения смысла существования, если хотите, - миссии человека на планете Земля", - сказал Путин на ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

По словам российского лидера, такой кризис не разрешить при помощи дипломатических переговоров или созывов крупной международной конференции, он требует переоценки приоритетов и переосмысления целей.

Начинать нужно с себя, с каждого человека, с сообщества, с государства, а уже потом бороться за мировое устройство, отметил президент.

"Пандемия коронавируса, переживаемая в этом году, может послужить своеобразной точкой отсчета для такой трансформации. А переоценка понадобится все равно, она все равно понадобится, эта переоценка, поверьте мне, рано или поздно, раньше или позже - мы все осознаем эту необходимость", - добавил он.

Путин заявил, что "согласен с теми, кто говорит, что лучше, если этот процесс начался уже сейчас".