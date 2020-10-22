Путин оценит возможность остаться президентом после 2024 года, "когда придет время"

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин, комментируя возможность остаться на посту президента после 2024 года, заявил, что нужно подождать, когда придет время.

"2024 год и более позднее время – нужно будет смотреть, когда время придет. Сейчас нужно просто напряженно работать, как святой Франциск, каждому на своем участке", - сказал он, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" и отвечая на вопрос о возможности остаться на посту президента после 2024 года.

"Когда-то это, безусловно, должно закончиться. Я отдаю себе в этом отчет прекрасно", - добавил президент.

Путин подчеркнул, что внесенные в Конституцию РФ изменения "направлены не только на то, чтобы предоставить действующему главе государства право избираться в 2024 году и даже в более поздние сроки".

"Они направлены главным образом на то, чтобы укрепить суверенитет РФ, обозначить наши перспективы развития, создать фундаментальной конституционный базис для развития экономики и социальной сферы, и укрепления нашего суверенитета. Я рассчитываю на то, что это все будет работать", - сказал он.