Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:37Заразились
на 22.10В России 1 463 306+15 971В мире 41 227 176+443 751

Путин оценит возможность остаться президентом после 2024 года, "когда придет время"

Путин оценит возможность остаться президентом после 2024 года, "когда придет время"
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин, комментируя возможность остаться на посту президента после 2024 года, заявил, что нужно подождать, когда придет время.

"2024 год и более позднее время – нужно будет смотреть, когда время придет. Сейчас нужно просто напряженно работать, как святой Франциск, каждому на своем участке", - сказал он, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" и отвечая на вопрос о возможности остаться на посту президента после 2024 года.

"Когда-то это, безусловно, должно закончиться. Я отдаю себе в этом отчет прекрасно", - добавил президент.

Путин подчеркнул, что внесенные в Конституцию РФ изменения "направлены не только на то, чтобы предоставить действующему главе государства право избираться в 2024 году и даже в более поздние сроки".

"Они направлены главным образом на то, чтобы укрепить суверенитет РФ, обозначить наши перспективы развития, создать фундаментальной конституционный базис для развития экономики и социальной сферы, и укрепления нашего суверенитета. Я рассчитываю на то, что это все будет работать", - сказал он.

Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Президент РФ заявил, что "его не колышат" обвинения в его адрес

Президент РФ заявил, что "его не колышат" обвинения в его адрес
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Президент РФ оценил число жертв конфликта в Карабахе в почти 5 тыс.

Путин заявил, что лично помог Навальному выехать за границу на лечение

Путин заявил, что лично помог Навальному выехать за границу на лечение

Путин признал разногласия с Турцией по Карабаху, но не нашел нужды стрелять

Путин признал разногласия с Турцией по Карабаху, но не нашел нужды стрелять

Путин назвал простым предложением идею Минфина сократить армию

Путин назвал простым предложением идею Минфина сократить армию
Пандемия коронавируса

Путин не увидел необходимости возвращать весенние COVID-ограничения

Пассажир автобуса в Новгороде открыл огонь из-за просьбы надеть маску

Минприроды проверит сообщения о нефтяном пятне на Иртыше

Прокуратура проверит сигнал о загрязнении Волги в Ярославской области

ДТП с участием Михаила Ефремова

Защита продолжит обжалование приговора Ефремова в кассации

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');