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Депутаты указали Минприроды на нестыковки в финансах госпрограммы

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Глава комитета по бюджету Госдумы Андрей Макаров в ходе рассмотрения на заседании комитета государственной программы "Охрана окружающей среды" обратил внимание Минприроды, что ряд показателей программы не связанны с ее финансированием.

"Как только я начинаю читать паспорт госпрограммы, возникают вопросы. Вот смотрите, начинаю читать. Подпрограмма "Биологическое разнообразие России", на 2021 г. планируется уменьшение бюджетных ассигнований почти на 1 млрд, на 10% при этом увеличиваются 15 показателей, 4 остаются. То есть на 10% сократили (финансирование - ИФ), показатели не меняются, все нормально. То есть вы достигните эти показатели при уменьшении средств", - сказал глава комитета.

Депутат привел в пример еще ряд подпрограмм, по которым будет существенное сокращение финансирования при одновременном росте показателей.

"У вас ни один показатель ничему не соответствует. У вас деньги не связаны с результатами. Ваши показатели вообще к деньгам не имеют никакого отношения. Если у вас все растет, если чем больше сокращается (финансирование - ИФ), тем лучше вы выполняете, то надо деньги просто забрать, есть на что истратить", - предложил глава комитета.

Первый замглавы Минприроды Денис Храмов отметил, что для достижения ряда показателей нет необходимости увеличивать средства и что все зависит от самой программы.

Согласно внесенному в Госдуму проекту бюджета на 2021-2023 гг. финансирование государственной программы "Охрана окружающей среды" в 2021 г. составит 78,2 млрд руб. (ранее предполагалось 93,62 млрд); в 2022 г. - 85,15 млрд руб. (ранее 103,44 млрд); в 2023 г. - 96,4 млрд. руб.

Финансирование госпрограмм входит в бюджетный пакет законопроектов, сам бюджет планируется рассмотреть в первом чтении на заседании Госдумы 28 октября.

Госдума Минприроды

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