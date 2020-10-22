Президент РФ заявил, что "его не колышат" обвинения в его адрес

Президент России Владимир Путин Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что не обращает внимания на нападки и обвинения в его адрес со стороны западных стран.

"Меня мало что задевает, потому что я в известной степени при исполнении своих служебных обязанностей превращаюсь в функцию. И она, эта функция, имеет главную цель - обеспечение интересов российского народа, наших граждан и российского государства. Все остальное я стараюсь не замечать, чтобы это не мешало выполнять эту самую функцию", - сказал Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" в режиме видеоконференции.

Он отметил, что к подобным выпадам "привык давно, начиная с 2000 года, когда мы активно боролись с бандами международных террористов на Кавказе. Там я чего только не слышал, и чего только не видел. Как меня только не изображали: и с клыками, и так, и сяк, во всяких ракурсах".

"Так что меня это не колышет", - заключил глава государства.

О роли в истории

Путин отметил, что не думает о своей роли в истории. По словам президента, вместо этого его мысли заняты ежедневной текущей работой, а целью и смыслом жизни является укрепление страны.

"Я никогда не думаю такими категориями, о которых вы сейчас сказали, я не думаю никак о своей роли в истории, пускай об этом думают те люди, для которых это интересно. Я ни одной книжки про себя не прочитал. Я просто работаю, изо дня в день решая текущие задачи и обращая свой взор в будущее с тем, чтобы эти текущие задачи не мешали достижению стратегических целей", - сказал Путин, отвечая на вопрос: как бы он хотел, чтобы историки писали о нем, какой он видит свою роль в истории.

По его словам, он "исходит из того, что должно делать сегодня, завтра, в этом году или в трехлетней перспективе, имея в виду, что мы планируем бюджет Российской Федерации на три года в перед".

"Конечно мы думаем, как я уже сказал, о стратегических целях, поэтому мы подготовили и реализуем национальный план развития, национальные проекты, но это совсем не связано с моим стремлением как-то зафиксировать своем место в истории. Это связано с совершенно другим: с обеспечением интересов российского народа, российского государства, с укреплением России", - заявил Путин.

"А что там и как будет оценено будущими поколениями, – давайте оставим на их мнение, на их суд, но мне уже тогда, когда будут эти оценки даваться, думаю, будет уже не очень интересно. Я в этом смысле прагматик и стараюсь работать не на свой имидж мирового лидера, которым я себя, честно говоря, не считаю. Не считаю, что чем-то отличаюсь от своих коллег, руководителей других государств. Я работаю на укрепление страны – в этом моя главная цель и смысл жизни", - сказал президент.