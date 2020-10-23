ЦБ отозвал лицензию у Росбизнесбанка

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Банк России сообщил, что с 23 октября отозвал лицензию у московского Акционерного Российского Коммерческого Банка "Росбизнесбанк".

Поводом для отзыва лицензии ЦБ назвал нарушения законов о банковской деятельности и нормативных актов регулятора. В банк введена временная администрация, полномочия банковского менеджмента приостановлены.

По данным ЦБ, Росбизнесбанк "в том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств физических лиц".

Кредитная организация нарушала требования законов о борьбе с отмыванием средств, не отчитываясь вовремя об операциях, подлежащих обязательному контролю.

"Более 50% кредитного портфеля Росбизнесбанка представлено проблемными ссудами. Кроме того, на протяжении последнего года банк неоднократно завышал размер собственных средств, представляя в Банк России некорректный расчет капитала. На этом фоне Росбизнесбанком активно заключались непрозрачные сделки с аффилированной компанией, носившие нерыночный характер и направленные на трансформацию кредитного портфеля в целях сокрытия реального объема принимаемых кредитных рисков", - говорится в пресс-релизе.

Когда банк по требованию ЦБ доформировал резервы на возможные потери и скорректировал величину капитала, в его деятельности были выявлены основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков, отмечает регулятор.

По данным ЦБ, по величине активов Росбизнесбанк занимал 338-е место в банковской системе страны. В рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", по итогам II квартала 2020 года Росбизнесбанк занимал 337-е место по размеру активов.

Банк является участником системы страхования вкладов. Агентство по страхованию вкладов уже сообщило, что начнет страховые выплаты вкладчикам не позднее 6 ноября, банки-агенты для этого будут отобраны по конкурсу не позднее 29 октября.