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Сноуден не покинет РФ, пока США не прекратят его уголовное преследование

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ США Эдвард Сноуден, получивший бессрочный вид на жительство (ВНЖ) в России, не собирается покидать РФ до тех пор, пока Вашингтон не прекратит его уголовное преследование, заявил адвокат американца Анатолий Кучерена.

"Эдвард всегда скучает по родине, он об этом говорил мне неоднократно. Но он не может туда поехать, потому что не закрыты все те уголовные преследования, которые озвучиваются с политических всяких трибун", - сказал Кучерена в пятницу "Интерфаксу".

На вопрос, как могут отразиться на дальнейшей судьбе беглого американца грядущие президентские выборы в США, адвокат ответил: "На его судьбу однозначно повлияет прекращение его преследования, всяких спекуляций вокруг его имени. Благом для Америки стало бы признание Сноудена героем политическими деятелями США. Ведь американский народ давно уже признал его героем".

Отвечая на вопрос, что собирается делать Сноуден после получения ВНЖ в РФ, собеседник агентства сказал: "Он будет работать, как и работал, заниматься любимым делом. С ним его жена, у него все в порядке".

Накануне, 22 октября, миграционные службы РФ выдали Сноудену бессрочный вид на жительство в России, сообщил Кучерена. Он отметил при этом, что вопрос получения американцем гражданства РФ пока не обсуждался.

В 2013 году Сноуден передал СМИ данные о программах американских спецслужб о слежке по всему миру. Публикации вызвали широкий резонанс. На родине ему заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. Сноуден сначала бежал из США в Гонконг, а затем - в РФ.

Эдвард Сноуден Анатолий Кучерена США АНБ ЦРУ

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