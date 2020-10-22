Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России

Эдвард Сноуден (справа) и Анатолий Кучерена Фото: Анатолий Кучерена

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России, сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.

"Сегодня миграционные службы РФ выдали Сноудену право на вид на жительство в России на бессрочной основе", - сказал Кучерена в четверг "Интерфаксу".

Он пояснил, что предоставление бессрочного вида на жительство беглому американцу, получившему убежище в РФ в связи с преследованием в США, стало возможным после изменений в миграционном законодательстве РФ в 2019 году.

Адвокат отметил также, что заявление о предоставлении ВНЖ в миграционные службы было подано еще в апреле. "Столь длительное рассмотрение нашего обращения мы увязываем с определенными трудностями в работе госорганов, вызванными ограничениями из-за пандемии", - сказал собеседник агентства.

На вопрос, собирается ли Сноуден получать гражданство РФ, Кучерена ответил, что "пока такой вопрос не стоит".

В 2013 году Сноуден передал СМИ данные о программах американских спецслужб о слежке по всему миру. Публикации по этой теме вызвали широкий резонанс. На родине ему заочно предъявили обвинения в шпионаже и хищении госсобственности.

Сноуден сначала бежал из США в Гонконг, а затем - в РФ. С тех пор он живет в России, периодически продлевая вид на жительство.