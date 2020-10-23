Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:44Заразились
на 23.10В России 1 480 646+17 340В мире 41 695 675+468 499

СКР объяснил природным фактором загрязнение моря на Камчатке

СКР объяснил природным фактором загрязнение моря на Камчатке
Фото: Анна Стрельченко/ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ назвал приоритетной версию природного фактора загрязнения воды у побережья Камчатки.

"По результатам проведенных биохимических экспертиз признаков токсического отравления у лиц, обратившихся за медицинской помощью, не выявлено. В исследованных пробах воды, почвы и морских гидробионтов тяжелых металлов не обнаружено. Ранее выявленное превышение концентрации нефтяных углеводородов и фенола в морской воде не является критичным и наблюдается в акватории Авачинского залива с 1970 года", - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, следствием установлено, что "утечек нефтепродуктов на судах, кораблях и подводных лодках Военно-морского флота, заходивших в Авачинский залив, не происходило".

"Все это подтверждает версию природного загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона", - сказала представитель СКР.

Петренко сообщила, что на месте происшествия продолжает работать следственная группа, в состав которой входят 20 следователей и криминалистов центрального аппарата СК России.

Следователи осмотрели акваторию и прибрежную территорию Авачинского залива протяженностью более 200 км, а также районы, прилегающие к местам захоронения вредных веществ на территории края, в ходе которых получены пробы донных отложений, воды и грунта для проверки их на вредные вещества.

"Исследования этих проб исключили возможность загрязнения из указанных объектов", - сказала Петренко. В настоящее время изучаются данные морской логистики и дистанционного зондирования Земли для определения источника загрязнения воды, уточнила представитель СКР.

В ходе расследования проводятся физико-химические, экологическая и судебно-медицинские экспертизы, которые выполняются ведущими экспертными учреждениями и научными центрами. Выяснение причин изменения характеристик воды у берегов Камчатки продолжается.

"После проведения всех экспертиз по результатам расследования уголовного дела будет принято процессуальное решение", - сообщила Петренко.

Экологическое ЧП на Камчатке

В конце сентября местные жители и серферы стали жаловаться на загрязнение акватории в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа на юго-востоке Камчатки. Сообщалось о необычном цвете воды и массовой гибели морских животных (в том числе, осьминогов, морских ежей, морских звезд), поступали жалобы на першение в горле и ожоги роговицы глаз после купания.

После проверки воды специалисты нашли превышение по фосфатам в 10,8 раз, по железу – в 7,2 раза, по фенолам – в 6,9 раза, по аммонию – в 6,2 раза. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что при исследовании проб из Авачинского залива специалисты в лабораториях не обнаружили каких-либо специфических веществ.

Хроника 03 – 23 октября 2020 годаЭкологическая катастрофа на Камчатке
Светлана Петренко СКР Камчатка

Новости

Число случаев COVID-19 в России за сутки впервые превысило 17 тысяч

Число случаев COVID-19 в России за сутки впервые превысило 17 тысяч
Пандемия коронавируса

Влияние генетических факторов на течение COVID оказалось невелико

ФСБ раскрыла экстремистов, призывавших установить халифат на Кавказе

Алексей Волин оставил должность замглавы Минцифры

Алексей Волин оставил должность замглавы Минцифры

ЦБ отозвал лицензию у Росбизнесбанка

iPhone 12 начал продаваться в России

Что случилось этой ночью: пятница, 23 октября

Пандемия коронавируса

Правительство РФ продлит на 2021 год "ковидные" выплаты медикам

Площадь загрязнения залива Находка составила почти 35 тыс. кв. метров

Площадь загрязнения залива Находка составила почти 35 тыс. кв. метров

Продажи iPhone 12 стартуют в России в пятницу

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');