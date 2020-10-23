СКР объяснил природным фактором загрязнение моря на Камчатке

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Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ назвал приоритетной версию природного фактора загрязнения воды у побережья Камчатки.

"По результатам проведенных биохимических экспертиз признаков токсического отравления у лиц, обратившихся за медицинской помощью, не выявлено. В исследованных пробах воды, почвы и морских гидробионтов тяжелых металлов не обнаружено. Ранее выявленное превышение концентрации нефтяных углеводородов и фенола в морской воде не является критичным и наблюдается в акватории Авачинского залива с 1970 года", - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, следствием установлено, что "утечек нефтепродуктов на судах, кораблях и подводных лодках Военно-морского флота, заходивших в Авачинский залив, не происходило".

"Все это подтверждает версию природного загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона", - сказала представитель СКР.

Петренко сообщила, что на месте происшествия продолжает работать следственная группа, в состав которой входят 20 следователей и криминалистов центрального аппарата СК России.

Следователи осмотрели акваторию и прибрежную территорию Авачинского залива протяженностью более 200 км, а также районы, прилегающие к местам захоронения вредных веществ на территории края, в ходе которых получены пробы донных отложений, воды и грунта для проверки их на вредные вещества.

"Исследования этих проб исключили возможность загрязнения из указанных объектов", - сказала Петренко. В настоящее время изучаются данные морской логистики и дистанционного зондирования Земли для определения источника загрязнения воды, уточнила представитель СКР.

В ходе расследования проводятся физико-химические, экологическая и судебно-медицинские экспертизы, которые выполняются ведущими экспертными учреждениями и научными центрами. Выяснение причин изменения характеристик воды у берегов Камчатки продолжается.

"После проведения всех экспертиз по результатам расследования уголовного дела будет принято процессуальное решение", - сообщила Петренко.

Экологическое ЧП на Камчатке

В конце сентября местные жители и серферы стали жаловаться на загрязнение акватории в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа на юго-востоке Камчатки. Сообщалось о необычном цвете воды и массовой гибели морских животных (в том числе, осьминогов, морских ежей, морских звезд), поступали жалобы на першение в горле и ожоги роговицы глаз после купания.

После проверки воды специалисты нашли превышение по фосфатам в 10,8 раз, по железу – в 7,2 раза, по фенолам – в 6,9 раза, по аммонию – в 6,2 раза. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что при исследовании проб из Авачинского залива специалисты в лабораториях не обнаружили каких-либо специфических веществ.