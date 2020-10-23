Минприроды назвало "красный прилив" причиной экокатастрофы на Камчатке

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Причиной массовой гибели животных на Камчатке стал природный фактор, техногенная версия исключена, заявил телеканалу "Россия 24" глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. По его словам, после консультаций с учеными чиновники пришли к выводу, что к гибели морских животных привела токсичность водорослей.

В 2021 году будет отправлена экспедиция, которая выяснит причины "красного прилива", который привел к выделению токсинов у водорослей, добавил он.

"Нет, это точно уже не техногенная авария, путем отсечения каких-то техногенных факторов, может быть землетрясение, может быть вулканы, может быть какое-то проявление в виде прорыва. (...) Версий было много на самом деле в самом начале и путем отсечения элементов, в том числе проверенные по пробам, взятым в воде, грунте в речках, мы уже сами по себе, Росприроднадзор приходил к выводам, что это не техногенная история, что разлива мы не нашли, не нефтепродуктов, не каких-либо других сильных превышений которые могли бы вызвать массовую гибель гидробионтов", - сказал министр.

В конце сентября жители Камчатки и серферы стали жаловаться на загрязнение акватории в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа на юго-востоке полуострова. По их словам, вода приобрела необычный цвет, на берег прибой выносил груды мертвых морских животных - осьминогов, морских звезд и ежей), серферы жаловались на першение в горле и помутнение в глазах. У некоторых затем врачи диагностировали ожоги роговицы.

После проверки воды специалисты выявили превышения допустимых норм по фосфатам в 10,8 раз, по железу - в 7,2 раза, по фенолам - в 6,9 раза, по аммонию - в 6,2 раза. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что при исследовании проб из Авачинского залива специалисты в лабораториях не обнаружили каких-либо специфических веществ.

16 октября Федеральное медико-биологическое агентство объявило, что анализ проб воды, почвы, донных отложений и гидробионтов не выявили следов техногенного заражения местности.

Эксперты Русского географического общества также не нашли следов техногенного загрязнения и пришли к выводу, что причиной гибели животных стало кислородное голодание из-за микроводорослей, пик выделения токсинов у которых пришелся на конец сентября.