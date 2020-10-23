Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:09Заразились
на 23.10В России 1 480 646+17 340В мире 41 695 675+468 499

Лидера ячейки "Свидетелей Иеговы" оштрафовали на полмиллиона рублей

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Кировской области суд оштрафовал на 500 000 рублей местного жителя, которого обвинили в руководстве ячейкой "Свидетелей Иеговы" - организации, запрещенной в России за экстремизм. Об этом сообщает региональный главк СКР.

Следствие и суд установили, что в 2017-2019 годах он устраивал на квартирах собрания членов ячейки с богослужениями и и собирал с прихожан пожертвования. Возглавлял он Собрание "Северо-Западное" и координировал свои действия с "Управленческим центром Свидетелей Иеговы в России". Ячейку выявили оперативники центра "Э" МВД.

Суд признал его виновным в организации экстремистского объединения.

Верховный суд 20 апреля 2017 по иску Минюста признал российских "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность в стране.

Свидетели Иеговы Кировская область МВД СКР

Новости

Турбизнес почувствовал страх россиян путешествовать на ноябрьские праздники из-за COVID

Турбизнес почувствовал страх россиян путешествовать на ноябрьские праздники из-за COVID

Путин назвал сложной ситуацию на рынке труда

Минпромторг запланировал создание дальневосточной авиакомпании на 2022 год

Минпромторг запланировал создание дальневосточной авиакомпании на 2022 год

Переведенного под домашний арест Анатолия Быкова снова арестовали

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Гендиректору Petropavlovsk вменили применение силы к охранникам

Гендиректору Petropavlovsk вменили применение силы к охранникам
Навальный попал в больницу

Кремль прояснил степень участия Путина в отправке Навального за рубеж

Кремль прояснил степень участия Путина в отправке Навального за рубеж

Песков подтвердил, что CEO "Траста" упоминали на встрече Путина с РСПП

Блогер Mellstroy стал фигурантом уголовного дела после избиения модели

Блогер Mellstroy стал фигурантом уголовного дела после избиения модели
Пандемия коронавируса

Сергей Миронов заразился коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');