Лидера ячейки "Свидетелей Иеговы" оштрафовали на полмиллиона рублей

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Кировской области суд оштрафовал на 500 000 рублей местного жителя, которого обвинили в руководстве ячейкой "Свидетелей Иеговы" - организации, запрещенной в России за экстремизм. Об этом сообщает региональный главк СКР.

Следствие и суд установили, что в 2017-2019 годах он устраивал на квартирах собрания членов ячейки с богослужениями и и собирал с прихожан пожертвования. Возглавлял он Собрание "Северо-Западное" и координировал свои действия с "Управленческим центром Свидетелей Иеговы в России". Ячейку выявили оперативники центра "Э" МВД.

Суд признал его виновным в организации экстремистского объединения.

Верховный суд 20 апреля 2017 по иску Минюста признал российских "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность в стране.